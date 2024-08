Il boom del turismo. I flussi crescono per quantità e qualità “Mai sovraffollamento“

Dopo i numeri eccezionali registrati lo scorso anno, Lucca torna a regalare trend positivi con un turismo sempre più in crescita e, soprattutto, di qualità. La nostra città si conferma infatti tra le mete turistiche italiane più affermate a livello internazionale. A dirlo i dati del primo semestre del 2024, elaborati dall’Ufficio turismo del Comune di Lucca, che sono stati illustrati ieri mattina ai piedi della Torre Guinigi dall’assessore Remo Santini e dal sindaco Mario Pardini, entusiasti e sempre più ottimisti ma anche consapevoli che ci sia ancora tanto lavoro da fare.

I numeri parlano chiaro: fino al mese di giugno si sono registrati ben 165.972 arrivi sul territorio comunale (contro i 151.542 del 2023) con una crescita quindi dell’8% e ben 415.718 presenze (contro le 386.213 dello scorso anno) per un incremento del 7%. Complice sicuramente anche il Summer Festival che, solo con le due date di Ed Sheeran, ha portato tra le mura oltre 80mila persone. Una consistente crescita è stata registrata già nei primi mesi dell’anno, solitamente ritenuti di bassa stagione.

"Siamo molto soddisfatti anche della qualità dei visitatori - commenta Santini - sono per lo più over 60, tante anche le coppie e le famiglie con bambini. A Lucca abbiamo un turismo molto ordinato, sano e non becero. Nonostante le polemiche non ci è mai sembrato un turismo sovraffollato. Tante soddisfazioni ma possiamo sicuramente migliorare: Servono sicuramente più servizi – ha aggiunto l’assessore – più taxi e anche bagni pubblici. Progetti ai quali stiamo lavorando".

E dopo questi trend da capogiro, ci si prepara già agli eventi invernali: "Puntiamo da sempre ad avere flussi anche nella bassa stagione – prosegue – quest’anno per la terza volta faremo un Lucca Magico Natale ancora più ricco con importanti novità. Punteremo molto anche su Lucca in Maschera, con un carnevale sempre più con una formula lucchese, e poi sicuramente Lucca Gustosa. Con questi eventi cercheranno di attirare su Lucca anche i turisti italiani".

I turisti in città, secondo i dati, sono infatti per lo più stranieri, con una media di permanenza stabile intorno ai 2,5-2,6 giorni, in linea con quella del 2023. "Vogliamo sollecitare sempre più gli italiani a scoprire il nostro territorio, ben vengano manifestazioni come i Comics - dice Santini - ma vogliamo puntare su quelle nuove con una programmazione anticipata e consapevole".

Grandi novità non solo per quanto riguarda gli eventi in programma: "Stiamo lavorando anche a una Lucca Card che potrebbe arrivare già nel 2025 – ha detto Santini – Sarà una card che riassume in sé servizi, biglietti cumulativi fra le varie realtà del territorio, i musei, la Casa natale di Puccini e molto altro, perché riteniamo che anche migliorare i servizi nei confronti del turista possa contribuire ad innalzare la qualità dei flussi".

L’amministrazione ha voluto anche lanciare un appello agli imprenditori: "Ci auguriamo che i prezzi restino contenuti, in modo da recuperare anche il turismo italiano che, rispetto a quello straniero, può spendere meno. Riteniamo infatti fondamentale – aggiungono il sindaco e l’assessore - far tornare anche i lucchesi a frequentare il centro storico". A ottobre, intanto, sarà convocata un’assemblea plenaria dedicata proprio al turismo. Che dire, non resta che rimanere sintonizzati.