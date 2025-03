Il bis di Zingaretti verso il sold out. Cresce l’attesa

Cresce l’attesa per l’incontro con il regista attore che venerdì sarà in città. Luca Zingaretti, il ben noto commissario Montalbano, presenterà il suo film opera prima da regista “La casa degli sguardi”. A fronte della grandissima richiesta da parte del pubblico, che ha esaurito lo spettacolo delle 21 al termine del quale Zingaretti incontrerà il pubblico, il regista ha confermato la sua presenza per un ulteriore spettacolo con inizio ore 18.50, e al termine sarà in sala per le domande del pubblico. Raddoppiano quindi gli spettacoli al cinema Centrale. Le prevendite per il nuovo appuntamento di venerdì alle 18.50 sono aperte online su www.luccacinema.it o direttamente ai totem automatici presenti nelle tre sale cinematografiche cittadine. La storia trae spunto dall’omonimo romanzo di esordio di Daniele Mencarelli, autore anche del romanzo “Tutto chiede salvezza”, e racconta la storia di Marco che, abbandonato da tutti eccetto dal padre, ha un incidente e per uscire indenne dalle indagini comincia a lavorare all’interno di una struttura ospedaliera.