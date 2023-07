"Il bilancio è sano Via agli investimenti"

"Il bilancio del Comune di Porcari è sano, dopo l’approvazione del rendiconto 2022, il Comune di Porcari può contare su importanti risorse, con un avanzo spendibile, il cosiddetto tesoretto, di 1,4 milioni. Una cifra che va a sommarsi ai 5,3 milioni di parte accantonata per le emergenze". Risponde così Roberta Menchetti, vicesindaca di Porcari ed assessore alle finanze alle polemiche sollevate dal gruppo consiliare di minoranza. "Le regole del bilancio sono nel tempo mutate, permettendo sempre più ai Comuni, negli ultimi 5 anni, di spendere il ‘tesoretto’, cosa prima non fattibile. Chi non ricorda il sindaco Baccini che dichiarava di avere soldi e non poterli spendere? Poi le limitazioni del patto di stabilità si sono allentate – spiega Menchetti – e abbiamo cominciato a poter utilizzare quello che prima non si poteva, investendo sul territorio per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Porcari".

La vicesindaca elenca quindi gli investimenti condotti negli ultimi anni: "E’ stato acquistato il complesso delle Dorotee, la Fornace, messo in sicurezza le scuole, la primaria e la secondaria, riqualificato lo stadio, ampliato la scuola e la mensa.

Stiamo dotando le scuole medie di una struttura per l’educazione fisica.

Si è proceduto ad espropriare l’area dietro il Comune per realizzare una nuova materna e iniziato i lavori di riqualificazione del Cavanis. Nel frattempo – ricorda ancora Menchetti – siamo un Comune che può permettersi di pagare professionisti e fornitori in tempi addirittura più brevi di quelli previsti dalla legge. Un Comune che ha ancora una capacità di indebitamento del 90 per cento, che può cioè fare molto più debito di quello che ha".

Ma.Ste.