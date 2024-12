Il bacio da sfogliare di Ilaria Guidantoni, per scoprire l’essenza

“Il bacio da sfogliare“ di Ilaria Guidantoni sarà presentato domenica alle 11 a Olio su Tavola (via del Battistero 38). Alla presentazione l’artista Silvia Tuccimei, che esplora le infinite suggestioni della Op-Art, presenterà la sua opera in 3D, From here to eternity - 3D painting, tecnica mista su tela - ispirata al tema del libro e dedicata all’autrice. Ai presenti saranno consegnati degli speciali occhiali per poter apprezzare l’opera nella sua tridimensionalità. L’autrice ci accompagna in un intrigante viaggio di scoperta sotto il segno del bacio, anzi dei baci, così tanti e così diversi.

L’idea nasce dal bacio originario, dalla nostra prima esperienza di vita che sembra segnare il passo e il desiderio di ritrovare la pienezza del seno materno, promessa di felicità. Così il bacio diventa il simbolo dell’inizio di ogni amore. Ma i baci sono anche molto altro e l’autrice ne racconta i mille significati, dal bacio nella storia all’interpretazione dello stesso nelle varie civiltà, dal bacio protagonista nell’arte, nella letteratura, nel cinema, fino al bacio che diventa dolce cibo da gustare.

Come spiega l’autrice, giornalista, scrittrice e traduttrice, nella premessa: “Questo libro nasce dalla riflessione che la prima cosa che impariamo, a parte respirare ovviamente, che però è un riflesso incondizionato, è baciare, attraverso la suzione con l’attaccamento al seno materno o, nei casi meno fortunati, al bibéron. In quell’atto possiamo scoprire l’essenza della diversità tra femminile e maschile – non uomo-donna – e al contempo il senso universale della cura, declinabile naturalmente al maschile, nel caso sia un padre a dare il bibéron e vi si trova quella sintesi di armonia tra nutrimento fisico e dell’anima, il dono di sé, dell’essere ‘divorati’ dall’altro che porta una felicità profonda. È lì, al bacio, che torniamo sempre quando cerchiamo la felicità“.