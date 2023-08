Il 27 agosto a Gallicano rivive il Gruppo Valanga: commemorazione

Il 27 agosto si celebrerà, a 79 anni dalla battaglia del 29 agosto 1944, a cura delle amministrazioni di Molazzana e Gallicano, la commemorazione del Gruppo Valanga. L’Associazione Toscana Volontari della Libertà apre per l’occasione il proprio archivio storico presentando alcuni importanti documenti che ricordano il sacrificio di 19 partigiani caduti per la libertà. Tra questi documenti il progetto originale della cappella votiva, che compie 60 anni, a memoria dei caduti del Gruppo Valanga in località Foce del Piglionico disegnato il 24 novembre del 1957 a Pisa dal geometra Odino Pieroni poi presidente della sezione pisana dei volontari della libertà. Era intenzione infatti dei patrioti lucchesi creare un luogo dove ogni anno ritrovarsi per commemorare le figure dei giovani del Gruppo valanga e del comandante Leandro Puccetti (la mamma era socia onoraria di A.T.V.L. così come lo fu la mamma di Manrico Ducceschi). Uno degli artefici per la realizzazione della cappella fu il professore Augusto Mancini che fin dal 1947 aveva partecipato alle commemorazioni al Piglionico e che da Rettore dell’Università di Pisa aveva voluto assegnare proprio nel 1947 a Puccetti la laurea ad honorem in Medicina e Chirurgia.

A questo scopo da Lucca iniziarono ad interessarsi diverse autorità spinte da Carlo Gabrielli Rosi. Tra queste il primo a muoversi fu l’On. Loris Biagioni che ricevette il 13 giugno del 1960 dalla sede del Comitato Patrioti lucchesi una lettera nella quale, oltre a ricordare l’amicizia dello stesso con Leandro Puccetti Medaglia d’Oro, si preannunciava la venuta il 13 giugno a S. Antonio in Alpe del Ministro dei lavori pubblici On. Giuseppe Togni.

In questa si parla di un primo contributo da parte dell’amministrazione provinciale retta da Osvaldo Bini di 300.000 lire.