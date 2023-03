Il 25 e 26 marzo a Castelnuovo c’è "Selvaggia"

A Castelnuovo, il 25 e 26 marzo, torna "Selvaggia", prima e unica manifestazione italiana interamente dedicata alle erbe spontanee, ai fiori e alle gemme, giunta alla settima edizione, nata da un’idea di Fabrizio Diolaiuti, promossa da Unione Comuni Garfagnana, Regione, Mab Unesco, Comune di Castelnuovo, Associazione Floricoltori e fioristi italiani (Affi), Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana, Zero Spreco-Edu, Touring Club Italiano e Noi Tv. L’alloro (Laurus nobilis) è la pianta selvaggia dell’anno. Per tutte e due le giornate, in piazza delle Erbe verranno montate tre piramidi che ospiteranno erbe spontanee, fiori e gemme, catalogate in latino e nei nomi gergali. Sempre in questa piazza prende vita il mercato delle erbe con una ventina di banchi specializzati in "erbi" e prodotti similari. La piazzetta Santa Croce, la via Vittorio Emanuele, detta anche via degli Orti, saranno riservate ai banchi di fiori, gemme, artigianato e articoli inerenti la manifestazione. In piazza Umberto ci saranno stand gastronomici con pietanze a base di erbe spontanee. Tutti i ristoranti proporranno il menù di Selvaggia che avrà come protagonisti piatti a base di "erbi": zuppe, frittate, misticanze. Sotto il loggiato "Giuseppe Porta", sul palco, talk show e cooking show. Ci sarà anche uno spazio bambini. In vari paesi della Garfagnana e a Castelnuovo si potrà partecipare ad escursioni guidate da naturopati ed esperti di etnobotanica. Infine la presenza di gruppi musicali che allieteranno ulteriormente le due giornate, presentate, condotte e coordinate dal bravo e dinamico Fabrizio Diolaiuti.

Dino Magistrelli