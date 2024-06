Idrotherm 2000 premiata come “Azienda eccellente“

Giovedi 30 maggio presso il Centro Congressi di Assolombarda il gruppo Idrotherm 2000, azienda leader nella produzioni di tubazioni per il trasporto di acqua gas idrogeno e telecomunicazioni, che in provincia di Lucca ha due dei suoi tre stabilimenti produttivi, è stata premiata come “Azienda eccellente” dall’Osservatorio PMI. All’interno del convegno dedicato a “Le metamorfosi delle aziende familiari. Evolvere fra tradizione, capitale umano e intelligenza artificiale” delegato a ritirare il premio Alessandro Poli, Junior controller e il più giovane membro della famiglia che sta portando a termine il proprio percorso di formazione universitaria e già impegnato in azienda.

“Abbiamo voluto che questo riconoscimento, che premia la crescita del nostro gruppo e la nostra costante attenzione ai processi di innovazione e di sostenibilità – afferma la Presidente Laura Citti – fosse simbolicamente affidato nelle mani del più giovane, fra noi familiari, impegnato in azienda, proprio per sottolineare l’investimento di Idrotherm 2000 sul futuro. Giovani e futuro, è per loro e con loro che da sempre vogliamo crescere”