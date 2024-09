Idrotherm 2000 in prima linea. E’ tra i partner sostenitori del festival dell’Acqua

Torna il festival dell’Acqua, appuntamento ideato e promosso da Utilitalia e l’azienda Idrotherm 2000 è partner sostenitore di questa ottava edizione. Da oggi (con la sessione inaugurale a Palazzo Vecchio) fino a giovedì (con gli eventi e la Fiera alla Fortezza da Basso) Firenze sarà il palcoscenico della tre giorni organizzata in collaborazione con Publiacqua e Confservizi Cispel Toscana. Fra i main sponsor Idrotherm 2000 l’azienda toscana produttore da oltre 45 anni di tubazioni in polietilene e polipropilene per trasporto di acqua, gas, fluidi industriali, telecomunicazioni, idrogeno con due stabilimenti in provincia di Lucca (Castelnuovo e Castelvecchio Pascoli) e uno a Brescia (Eurotubi – Mozzanica).

"Per noi un appuntamento imprescindibile - afferma Giulia Sartini (in foto) Corporate Strategy Manager in Idrotherm 2000 - . Siamo davvero lieti che quest’anno sia la Toscana ad ospitare un evento che rappresenta un importante momento di confronto per un settore che oggi più che mai necessita di relazioni, scambio, informazioni. Acqua bene comune non è uno slogan, ma davvero un punto di partenza al quale le realtà produttive del settore devono ispirarsi". E Idrotherm 2000 sarà parte attiva in questo importante appuntamento presentando due interventi a sua cura che vanno ad alimentare il ricco programma di questa 3 giorni di riflessioni e approfondimenti, con oltre 200 relatori nazionali e internazionali.

Le relazioni targate Idrotherm 2000 sono in programma giovedì: la prima (ore 11.45) è inserita all’interno del focus “Acqua ed Energia tra Efficienza e Sostenibilità” con l’intervento di Marco Michelotti (responsabile della divisione Technical Service & Development di Idrotherm 2000, dove si occupa di progetti di sviluppo prodotto, supporto tecnico e di gestione ambientale), e dedicata a Carbon footprint e sostenibilità delle reti in polietilene: la nuova frontiera dei materiali bio-sostenibili.

La seconda alle ore 14 quando, all’interno del focus “Smart e Digital Water”, sarà Angelo Papéra (che in Idrotherm 2000 si occupa di controllo qualità, ricerca e sviluppo) ad illustrare Idrowhere® App: reti in polietilene smart. La nuova frontiera della georeferenziazione in cloud. Due temi importanti, di grandissima attualità con la nuova frontiera delle plastiche “verdi” in cui Idrotherm 2000 è protagonista con la produzione del suo tubo ‘ecologico’ già installato per il trasporto di gas grazie alla prestigiosa partnership con Italgas e con Idrowhere l’applicazione progettata dall’azienda toscana per la georeferenziazione e digitalizzazione delle reti: concreto apporto contro la dispersione idrica, uno dei punti dolenti del “sistema acqua” italiano.