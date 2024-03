Idrotherm 2000 difende l’acqua con le scuole

Nella giornata mondiale dell’acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 e prevista all’interno delle direttive dell’Agenda 21 il gruppo Idrotherm 2000 (leader per la produzione di tubazioni per conduzione di acqua, gas idrogeno e telecomunicazioni con sede a Castelnuovo di Garfagnana, Castelvecchio Pascoli e Bergamo) si rivolge alle scuole primarie del territorio lucchese e diventa centro propulsore per le buone pratiche volte a salvaguardare questo bene prezioso. Saranno ospiti dell’azienda alcune classi con le quali Idrotherm 2000 intende impostare un percorso di approfondimento volto a sensibilizzare i più giovani illustrando come semplici cittadini e aziende possano contribuire alla crescita di una cultura consapevole del valore dell’acqua a livello mondiale, partendo da semplici azioni quotidiane e di quanto anche le aziende sono chiamate a fare per il raggiungimento di obbiettivi comuni. Con l’occasione è stata realizzata dal pittore Pier Luigi Puccini una illustrazione in esclusiva che mette in evidenza il corso del Serchio che attraversa la Valle a testimoniare la grande ricchezza di acque del territorio lucchese. Ricchezza tutta da valorizzare attraverso corretti comportamenti che limitino lo spreco. Sarà questa l’occasione per Idrotherm 2000 di sensibilizzare sul grande tema della dispersione idrica e sulla conseguente necessità di trasportare l’acqua in condutture idonee.