Idee per Pasquetta? A Villa Reale la caccia al tesoro botanico

Ottima idea per trascorrere la giornata di Pasquetta: a Villa Reale a Marlia con la caccia al tesoro botanico del Lunedì dell’Angelo, evento ideato e organizzato dal network Grandi Giardini Italiani, è un’ottima occasione per far avvicinare i bambini alla natura, facendo loro scoprire e riconoscere in maniera giocosa gli alberi e le piante presenti nei parchi.

Lunedì 10 aprile dalle 10 alle 16.30 ci sarà questa possibilità. L’iniziativa, giunta alla 26ª edizione, è rivolta ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 9 anni, i più piccoli potranno comunque entrare nel parco e giocare con i familiari. Come si svolge? I piccoli andranno alla ricerca del tesoro botanico insieme alle loro famiglie e amici seguendo la mappa che viene consegnata alla biglietteria. Trovati tutti gli indizi e risolti gli indovinelli, si arriverà a scoprire dov’è il baule con il tesoro. Ogni bimbo porterà a casa un piccolo premio. In base all’orario prenotato online, si può arrivare entro 30 minuti, la caccia inizia in biglietteria. Ad esempio, se avete prenotato per le 10 potrete arrivare entro le 10.30 e una volta ricevuta la mappa potrete iniziare.

Costi: 5 euro per i bimbi che partecipano alla caccia; questo biglietto permette loro di entrare anche nei musei. Per i ragazzi dai 10 anni in su che vogliono partecipare alla caccia, il tagliando "caccia al tesoro" va aggiunto al biglietto di ingresso al parco, ridotto. Per i neonati il biglietto da selezionare è l’omaggio senza caccia. Per gli adulti dipende dal tagliando con o senza interni (massimo 18 euro). Prenotazioni obbligatorie.

M.S.