I volontari della Misericordia scelti come testimonial del servizio civile

La Misericordia di Altopascio scelta come testimonial dalla Confederazione delle Misericordie d’Italia per lanciare il servizio civile. Un riconoscimento notevole, perché l’Arciconfraternita altopascese è stata individuata tra molte, a livello nazionale, per divulgare il messaggio tra i giovani, su come possa essere appagante questa esperienza del servizio civile.

Sono disponibili i video prodotti online, sui canali social delle Misericordie a livello Nazionale e Regionale: come sempre su Instagram @misericordiaaltopascio e Facebook "Misericordia di Altopascio".

Gli uffici restano a disposizione fisicamente presso la sede via Marconi e telefonicamente allo 0583 25109.

Gli aspiranti candidati hanno tempo fino alle ore 14 del 15 febbraio per inoltrare la domanda online, compilata attraverso la piattaforma DOL (Domande on Line) della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Per partecipare basterà presentare la domanda digitale tramite computer, tablet e smartphone specificando come sede di servizio Altopascio al seguente link https://domandaonline.serviziocivile.it .

"Si tratta di un’importante esperienza formativa al servizio del prossimo – spiega il Governatore della Misericordia di Altopascio Antonella Pistoresi – che ovviamente richiede impegno, lavoro, rispetto delle regole, in un clima carico di senso di squadra e condivisione. Il tutto con un riconoscimento economico mensile. La nostra seconda famiglia, al servizio della comunità è pronta ad accogliere le nuove leve".

Ma.Ste.