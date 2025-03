I vertici dell’ente bilaterale del turismo fanno visita al centro servizi cittadino

I vertici regionali dell’Ente bilaterale del turismo toscano hanno fatto visita al centro servizi di Lucca per un incontro istituzionale volto a rafforzare il dialogo con le parti sociali e approfondire le iniziative dedicate alle aziende e ai lavoratori del settore turistico. Il presidente dell’Ente, Federico Pieragnoli, e il vice Alessandro Gualtieri hanno incontrato i componenti del centro servizi. Per la parte datoriale erano presenti Antonio Fava (Fipe) e Luca Menni (Fiavet), mentre per le tre organizzazioni sindacali hanno partecipato Sonia Campeol (Filcams Cgil), Giada Bellandi (Fisascat Cisl) e Roberto Pacini (Uiltucs).

Durante l’incontro si è discusso di diverse tematiche legate al territorio, con particolare attenzione ai servizi offerti dall’Ente bilaterale. Tra gli argomenti affrontati, un focus è stato dedicato alla formazione professionale, con la presentazione del calendario dei corsi 2025 attivi su Lucca, che spaziano su diverse aree di interesse per le imprese e i lavoratori del turismo. Sul tema è intervenuto Antonio Fava, che ha sottolineato le numerose opportunità offerte dai corsi di formazione, ed esempio i contributi fino a mille euro che si possono ottenere aderendo al bando dedicato.