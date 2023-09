I tre giorni più scozzesi d’Italia A Barga vince ancora la tradizione

E’ stata proprio una bella "tre giorni" al sapor di Scozia quella vissuta a Barga, nel centro storico, dall’8 al 10 settembre. Tanta gente ha preso d’assalto per il "Barga-Scotland weekend" organizzato da varie realtà tra cui il comune di Barga e la Pro Loco, ma anche il validissimo comitato organizzativo composto dai bargo-scozzesi Sonia Ercolini, Stefano Orsucci e da Riccardo Fabbri e Francesco Talini. I giorni di maggiore affluenza sono stati il sabato pomeriggio e poi anche la domenica pomeriggio, con il centro storico preso d’assalto da tanta gente giunta anche da fuori regione e con una passione condivisa: un grande amore per la Scozia, i suoi colori, le sue tradizioni. Se tanta gente aveva animato l’edizione 2022, quest’anno si è andati davvero oltre con una grandissima partecipazione di gente innamorata delle highlands, che ha deciso di trascorrere qualche ora per le vie dell’antico Castello; di quella Barga che non è caso è "The most scottish town in Italy" grazie alla sua emigrazione in Scozia ed ai rapporti che si è saputo costruire in questi decenni.

E’ andato molto bene il mercatino a base di prodotti scozzesi proposto in piazza del Teatro, piazza del Comune, Palazzo Balduini, piazza Garibaldi e in piazza del Sargentone da Oro Di Scozia, Vintagetearoses & More, Taste Of Scotland, La Bottega Del Pane, Hoopsbeer, Clan Italia, Gatti Randagi e Barga Celtic Supporters Club, Vintage King, Bianca e Orso, Scozia Viaggi; sono piaciute molto e sono state sempre partecipatissime le esibizioni dei musicisti e ballerini di Scotia Shores e Cateaters Pipe Band che venerdì e sabato hanno riempito nle vie e le piazze del centro storico con musica e balli scozzesi; gran pienone sabato sera anche per lo spettacolo sulla terrazza del Museo Le Stanze della Memoria; "Barga Ceilidh Dance", serata danzante scozzese con la Ceilitaly Ceilidh Band.

Grande entusiasmo e grande pubblico poi domenica pomeriggio nel centro storico, con la sfilata di cornamuse e tamburi della Royal Highland Company Pipes & Drum ed il gran finale sulla terrazza del Museo Le Stanze della Memoria, con "A Scottish Dance Trip", i balli scozzesi a cura della Società di Danza di Lucca. Nel mezzo, in questa tre giorni, presentazioni di libri, incontri culturali e l’anteprima del documentario "Barga il paese più scozzese di Italia", che la giornalista Annalisa Lo Sacco ha realizzato per GEO Rai3, sulla storia dell’emigrazione scozzese. Appuntamento ora all’ edizione 2024.

Luca Galeotti