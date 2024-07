I ritratti di Petra Wend raccontano il borgo e i suoi abitanti

Oggi a Barga la puntata numero due della esposizione dell’artista Petra Wend dedicata ai Ritratti. Si intitola appunto Ritratti 2 e presenta le nuove opere realizzate da Petra e dedicate ai volti di tanta gente di Barga e dintorni. Petra Wend è molto legata, anche lei come tanti artisti di tutto il mondo, alla cittadina ed alla sua gente. Tanto da dedicare sia lo scorso anno che adesso una sua esposizione ai ritratti delle genti di Barga; personaggi e figure del presente ed anche personaggi e figure che non ci sono più. Il filo comune che lega i soggetti dell’artista e le sue tecniche è l’amore per i colori vivaci ed il desiderio di fornire una rappresentanza realistica di ciò che Petra osserva. L’inaugurazione oggi alle 18, presso la Galleria Comunale di Via di Borgo. Il tutto nell’ambito della interessante programmazione artistica di InComune. La mostra resterà aperta sino al 4 agosto.