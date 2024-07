I ragazzi di ’T come teatro’. Un omaggio a Puccini

Un omaggio a Giacomo Puccini e al suo “Gianni Schicchi” in occasione del centenario della morte del Maestro lucchese. Martedì 30 luglio, alle 21 al centro ricreativo di San Lorenzo a Piano di Coreglia, andrà in scena “Gianni Schicchi tra musica e prosa”, lo spettacolo che vedrà come protagonisti i ragazzi di “T come Teatro“, in collaborazione con l’associazione Vengo Anch’io Astrolabio Lucca.

Il sipario si alzerà su “Gianni Schicchi”, opera comica in un solo atto, su libretto di Gioacchino Forzano e musiche di Giacomo Puccini. L’opera sarà presentata in prosa, con l’intervento di cantanti professionisti che eseguiranno dal vivo le arie più importanti, marcando i momenti salienti dello spettacolo. Questa versione moderna dell’originale mira a far apprezzare la genialità e l’ironia di Puccini e del suo librettista anche ai non appassionati. I ragazzi di “T come Teatro“ saranno accompagnati dal maestro Eugenio Milazzo al pianoforte e dai cantanti Chiara Ramello (soprano), Zuodong Wu (tenore) e Carlo Morini (basso).

La regia e l’idea scenica sono di Emiliana Paoli mentre a recitare saranno Simone Cecchi, Anna Amaducci, Michele Venturi, Sara Particelli, Alberto Papa, Asia Pavesi, Francesca Tersitti, Emma Coluccini, Mario Riani, Elettra Baldassarri, Rachele Rossi, Teresa Massi, Leonardo Pacifici e Giulia Luporini. Lo spettacolo è a ingresso libero ed è sostenuto dal Comune di Coreglia Antelminelli, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dalla Fondazione per la Coesione Sociale e dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca.