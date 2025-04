I quartieri tornano a vivere. Una biblioteca nella Piazza Coperta

Quella che molti, anche tra gli abitanti del quartiere, hanno ribattezzato "un distributore di benzina", ovvero la Piazza Coperta di San Concordio che generò un mare di polemiche al momento della sua costruzione avvenuta sotto l’amministrazione Tambellini, trova finalmente una ulteriore collocazione. Sarà, oltre al centro per le famiglie, una vera e propria succursale della biblioteca Agorà che da tanti anni è in centro storico i cui battenti saranno aperti entro inizio luglio.

Un nuovo servizio, dopo quelli ad esempio dell’Informagiovani e del Runts collocati al Centro Civico di San Vito, che l’amministrazione Pardini ha voluto portare fuori dalle Mura, con un impegno logistico, organizzativo e finanziario che è volto ad avvicinare sempre di più i cittadini che vivono fuori dal centro storico.

A illustrare la nuova operazione, che dopo la fase di progettazione entra adesso nel vivo della sua fase operativa, sono stati ieri gli assessori al patrimonio Moreno Bruni e alla cultura Mia Pisano, accompagnati dalle dirigenti Cristina Panconi e Paola Angeli.

"In questo obiettivo come in altri che hanno riguardato altri spazi comunali posti nei quartieri periferici – hanno affermato gli assessori Pisano e Bruni – seguiamo sempre la stessa stella, quella di decentrare, laddove è possibile, servizi utili ai cittadini e alla comunità nel suo complesso. Nel caso specifico abbiamo ritenuto che portare i servizi bibliotecari a San Concordio, in ambienti adatti ad accogliere attività culturali che si rivolgeranno agli adulti, ma anche ai bambini e ai ragazzi, rappresenti il modo migliore di vivacizzare il quartiere e non soltanto, perché la biblioteca siamo sicuri diventerà un luogo frequentato e punto di riferimento anche per le persone che vivono nelle frazioni e nei paesi limitrofi, e che qui troveranno sostanzialmente gli stessi servizi erogati nella sede centrale, in piazza dei Servi in centro storico".

La biblioteca, il cui nome definitivo è ancora da scegliere ma che conterrà comunque la parola Agorà, occuperà due sale poste al primo piano della Piazza Coperta, con affaccio sulla grande terrazza dell’edificio. La succursale dell’Agorà funzionerà in tutto e per tutto come la biblioteca centrale: avrà una selezione dei libri proposti in piazza dei Servi e si potranno ovviamente prendere a prestito i testi, consultare cataloghi, fare ricerche bibliografiche. Nella nuova biblioteca i ragazzi potranno avere a disposizione una sala per lo studio, ci sarà anche una piccola emeroteca e due postazioni attrezzate con pc collegato a Internet e wifi.

La biblioteca Agorà a San Concordio sarà gestita dalla stessa cooperativa che gestisce la biblioteca civica centrale, Le Macchine Celibi, in modo da uniformare perfettamente il livello qualitativo dei servizi. Il costo, per un biennio, sarà di circa 160mila euro. L’orario sarà così strutturato: il lunedì aprirà il pomeriggio dalle 14 alle 19 , dal martedì al venerdì tutto il giorno, dalle 9 alle 19, il sabato dalle 10 alle 18. Ma c’è di più: l’amministrazione comunale sta lavorando e presto uscirà un avviso pubblico rivolto a enti del terzo settore per coprogettare tutta una serie di attività da svolgersi alla biblioteca Agorà e al Centro per le Famiglie che già trova sede nella Piazza Coperta. Si tratterà di laboratori, focus group e attività sociali, presentazioni di libri, attività artistiche, convegni e in generale tutte quelle iniziative che contribuiranno a rendere questo un luogo di incontro, di scambio e di socialità per tutti i cittadini, dai più giovani, agli anziani, alle famiglie.

Fabrizio Vincenti