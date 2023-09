I Quadri di note di Marco Falagiani a Lucca: "Ti amo", "Gloria" e altri successi

Al sostanzioso programma del festival I Musei del Sorriso si aggiunge il concerto-evento del Maestro Marco Falagiani (nella foto), compositore, paroliere e produttore artistico, in programma domani giovedì 28 settembre, alle 21, al Cinema Teatro “Puccini” di Altopascio. Il M˚Falagiani propone un concerto che ripercorre i momenti più significativi della sua carriera, dalle colonne sonore alle canzoni che hanno vinto il festival di Sanremo. Durante lo spettacolo, sarà reso omaggio anche al M˚Giancarlo Bigazzi, genio della canzone italiana, con cui Falagiani ha condiviso un rapporto di grande amicizia e di collaborazione professionale che ha dato vita al lavoro a due mani per la colonna sonora del film Mediterraneo di Gabriele Salvatores, vincitore del premio Oscar come migliore film straniero nel 1992. La scaletta del concerto prevede una sezione dedicata alla musica da film, in cui sarà eseguita la colonna sonora del film premio Oscar Mediterraneo, una parte relativa ai successi per il festival di Sanremo e ai pezzi scritti per i grandi artisti italiani, come Non Amarmi e Gli uomini non cambiano, per concludere con l’omaggio a Bigazzi, in cui saranno eseguiti alcuni dei più famosi brani scritti dal maestro, come Montagne verdi, Gloria e Ti Amo. Ad accompagnare Falagiani, che si esibirà anche al pianoforte e alla chitarra, ci sarà Valentina Galasso (voce e tastiere) e Marta di Stefano (batteria e cori). Falagiani si colloca tra le figure musicali più significative del panorama della musica pop e di autore degli ultimi decenni, con alle spalle importanti collaborazioni coi più grandi artisti italiani: Anna Oxa, Gianni Morandi e Mia Martini. Ha partecipato con le sue canzoni a ben 14 edizioni del festival di Sanremo, portandosi a casa 4 vittorie totali. Oltre alla colonna sonora di Mediterraneo, ha lavorato anche a quella per la fiction Rai su Marco Pantani. Ingresso gratuito.