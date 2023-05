I premi di “Scuolidarietà“ Buoni per 3000 euro

Premiate nella sede del Coro Arcobaleno a S.Margherita le 22 scuole che hanno preso parte alla 24ª edizione di “Scuolidarietà”. Lo scorso 17 aprile, infatti, il Coro Arcobaleno ha portato in scena il Musical “C’era una volta un pezzo di legno”, scritto da Francesco Rinaldi e Cristina Torselli, al Palasport di Lucca. Hanno assistito al musical oltre 1500 bambini delle scuole della Piana di Lucca e hanno partecipato attivamente alla coreografia oltre 200 alunni, preparati dal Coro Arcobaleno con laboratori gratuiti.

Lo scopo della manifestazione è da sempre quello di offrire alle scuole fondi per acquistare materiale didattico e sopperire alle necessità economiche degli istituti scolastici. Nonostante quest’anno, come non mai, sia stato necessario superare molte difficoltà per portare in scena lo spettacolo, non ultima la necessità di coinvolgere nuovamente il mondo della scuola dopo la pausa di tre anni dovuta al covid, il Coro Arcobaleno ha donato oltre 3000 euro alle scuole sotto forma di buoni per acquistare materiale didattico. Indispensabile è stato il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La manifestazione è stata patrocinata dai Comuni di Lucca, Capannori, Porcari e dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, nell’anno del 140° anniversario della prima uscita del libro “Le Avventure di Pinocchio”. Alla cerimonia di consegna dei buoni acquisto erano infatti presenti l’assessore all’istruzione e alla famiglia Simona Testaferrata del Comune di Lucca, l’assessore al turismo e allo sport Lucia Micheli del Comune di Capannori e l’assessore alla cultura e all’istruzione Eleonora Lamandini del Comune di Porcari.

La cerimonia di consegna dei buoni acquisto è stata la piacevole conclusione di questa manifestazione che ha riscosso un grande successo tra bambini e adulti. Le insegnanti hanno riportato il grande apprezzamento espresso dai bambini delle varie classi che hanno partecipato al musical e questa è la soddisfazione più grande per gli organizzatori.