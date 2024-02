I nuovi iscritti alle superiori. E’ ancora vittoria per i licei. I quadriennali fanno fatica

Lucca si allinea con il trend toscano e, per le iscrizioni alel scuole superiori dell’anno 2024-2025, fa vincere i Licei. Svettano oltre quota cento nuovi iscritti sia il Liceo Paladini (Scienze Umane) che unito all’opzione economico sociale vola a 173, sia il Liceo sportivo del Fermi che incassa 112 “preferenze“. Ma al Fermi riscuote consensi e adesioni anche l’indirizzo informatica e telecomunicazioni (120 iscritti). Vola alto anche il Liceo Vallisneri con 99 iscritti per l’indirizzo scienze applicate, 83 allo scientifico e ugualmente 83 anche al linguistico. Nel top della classifica anche il Liceo Passaglia. Il “ramo“ artistico incassa 134 adesioni, il musicale e coreutico 33. Si difende il Carrara-Nottolini-Busdraghi. Il Carrara con amministrazione, finanza e marketing conquista 78 iscritti, il Nottolini 20, l’agrario Busdraghi 60. Vediamo altre curiosità.

Il Liceo Classico Machiavelli si attesta su 56 iscritti, il Civitali su 55. Il Liceo Majorana di Capannori fa 45 iscritti a cui ne aggiunge 57 per l’opzione scienze applicate e 51 al linguistico. Il Benedetti di Porcari raggiunge quota 77. Il Pertini totalizza 43 adesioni per l’indirizzo servizi commerciali, 44 per operatore del benessere, 24 per il turismo, 28 per grafica e comunicazione, e 12 per la sperimentazione del diploma quadriennale tecnico turistico. Il Fermi fa 79 iscritti per lo scientifico scienze applicate, 17 per il quadriennale, 49 per il Giorgi (di cui 12 per odontotecnico), 66 per il biennio meccanica meccatronica e energia, 39 per il biennio elettronica e elettrotecnica e 120 per informatica e telecomunicazioni.

Laura Sartini