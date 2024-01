I numeri uno in finanza e borsa. Premiati gli studenti del Fermi

“Finanza e Borsa nella scuola”, gli studenti dell’ITIS Enrico Fermi di Lucca premiati dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca. Giovedì scorso il presidente della Fondazione Bml Andrea Palestini ha consegnato i personal computer in palio per i vincitori del concorso ideato per diffondere educazione finanziaria nelle scuole.

I pc sono andati a: Fabio Tognarelli, Gabriele Fiorani e Jacopo Lunardi della 5 A Informatici (primi classificati) e ad Angelo Boschi, Francesco Ferrari e Alessio Bernardi della 5 Elettronici (secondi classificati). Da banca a previdenza, dai tassi di interesse al rischio degli strumenti finanziari, il progetto “Finanza e Borsa nella scuola” si propone di sviluppare negli studenti la conoscenza delle opportunità e dei rischi strettamente correlati agli strumenti finanziari. Una sorta di alfabetizzazione dell’economia e della finanza, oggi molto importante per poter operare scelte consapevoli sia in campo previdenziale che in quello del risparmio.

Dal 2012, anno della prima edizione del progetto, gli studenti e le studentesse delle classi quarte di alcune scuole superiori lucchesi (Polo ITI E. Fermi e liceo scientifico “Vallisneri”) prendono parte a una serie di lezioni teoriche sui principali temi dell’educazione finanziaria al termine delle quali si svolge una parte pratica consistente nel simulare la creazione e la gestione di un portafoglio finanziario. Il gioco di borsa simulato si svolge a squadre composte da tre/quattro studenti ciascuna. E i vincitori in particolare hanno un “passaporto“ in più per il futuro.