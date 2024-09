I nomi delle liste e tutti i candidati al Consiglio

Sono quattro le liste che, in attesa del via libera della commissione elettorale, hanno presentato loghi, firme e candidati per i dodici posti da consigliere provinciale. Con Marcello Pierucci, candidato per il centrosinistra, sono due liste: "Provincia casa dei Comuni" e "Civici in Provincia Pierucci Presidente". Nella prima trovano posto gli esponenti del Pd e della sinistra che schiera i seguenti consiglieri: Vincenzo Lorenzo Alfarano (consigliere a Lucca), Patrizio Andreuccetti (sindaco di Borgo a Mozzano), Francesca Bianchini (Viareggio), Andrea Carrari (sindaco Piazza al Serchio), Elisa Corsi (Careggine), Federico Gilardetti (Pietrasanta), Luca Menesini (Capannori) (in foto), Clarissa Giulia Pardini (Seravezza), Pietro Onesti (Barga) e Nicoletta Virgili (Careggine). Nella seconda lista, emanazione del sindaco di Seravezza Alessandrini troviamo oltre allo stesso primo cittadino: Alessandra Graziani (Seravezza), Filippo Macchiarini Orlandi (Pietrasanta), Valentina Mozzoni (Seravezza), Tessa Nardini (Seravezza), Marco e Stefano Pellegrini (Seravezza). "Centrodestra e civiche per Mario Pardini Presidente" schiera i seguenti consiglieri comunali: Annamaria Frigo (consigliere Bagni di Lucca), Simone Frugoni (Camaiore), Claudio Gemignani (Bagni di Lucca), Marzia Lucchesi (Massarosa), Mara Nicodemo (Lucca), Armando Pasquinelli (Lucca), Carlalberto Tofanelli (Viareggio), Antonio Tognini (Pietrasanta), Iolanda Turriani (Pieve Fosciana).

C’è poi la terza lista, o terzo incomodo che dir si voglia, dei centristi che vedono schierati consiglieri comunali civici nella lista "Civici & Plurali" che è stata voluta in primis dal sindaco di Coreglia Marco Remaschi e che non esprime un candidato presidente: Giordano Ballini (sindaco Villa Basilica), Chiara Consani (Viareggio), Matilde Gambogi (Coreglia), Barbara Gonnella (Coreglia), Alessandro Remaschi (Altopascio) e David Saisi (sindaco Gallicano).

Fab. Vinc.