“I misteri della casa sul fiume“, una nuova indagine per Spàino

Un’altra indagine del commissario Spàino in quella Lucca che ormai sente a tutti gli effetti la sua città. Una Lucca dove si è trasferito per lavoro anni fa forse un po’ controvoglia dalla sua amata Napoli e dove poi è rimasto sia per l’amore nei confronti della sua Isabella, lucchese doc, sia poiché pian piano ha iniziato ad apprezzare e ad innamorarsi anche proprio della città delle Mura. L’occasione per conoscere questa indagine di Spàino è la presentazione del nuovo libro di Rossana Giorgi Consorti (nella foto) “I misteri della casa sul fiume“ (Tra le righe libri Editore) che sarà presentato questo pomeriggio alle ore 17.30 al centro “Il Bucaneve“ in via della Chiesa XXIV n.559 a Santa Maria a Colle: a presentare il volume Maria Pia Pieri, presente l’autrice (ingresso libero).

Stavolta Spàino, pur vestendo ormai in realtà l’abito del questore, nel corso del libro torna a indossare spesso e volentieri anche i panni del commissario, per lui sicuramente più comodi e congeniali, dando manforte ai colleghi per risolvere forse il suo caso più complicato. Oltre agli omicidi, in una vecchia casa sul Serchio avvengono strani fenomeni inizialmente incomprensibili: rumori di vetri rotti pur se gli oggetti rimangono intatti, il rintocco di una pendola che nessuno riesce a vedere e trovare.

In una Lucca che nuovamente fa da splendida cornice a questa nuova avventura del commissario – pardon, ormai questore – , Antonio Spàino riuscirà a mettere la polizia sulla buona strada per risolvere l’intricata matassa che in apparenza sembra quasi ingarbugliarsi sempre più mano a mano che le carte si scoprono. Fino al “coupe de theatre“ finale.

Dopo “Il delitto del reliquiario“, “Delitto in maschera“, “Assassinio al Machiavelli“, “Pietre dure a colazione“ e “Il testamento“, Giorgi Consorti continua dunque la fortunata serie delle indagini di Antonio Spàino.

Laura Sartini