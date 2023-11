"I migliori 6 bar e pasticcerie da visitare durante i Comics"

Fumetti, incontri, videogames, cosplayers, ospiti internazionali e chi più ne ha più ne metta. Ma all’interno del grande mondo Comics & Games c’è posto anche per il gusto e la gastronomia. Ad accendere un riflettore è nientemenoche il “Gambero Rosso“ che ha pubblicato on line in questi giorni la guida "per una pausa deliziosa tra un evento e una mostra". "I migliori 6 bar e pasticcerie di Lucca scelti dal Gambero Rosso - il titolo dell’articolo - da visitare durante il Lucca Comics & Games". Partiamo con l’"Atelier Damiano Carrara" (via Matteo Civitali, 599). La guida ricorda che "tra le ottime torte da forno da non perdere la Sant’Angelo 1992, frolla con frangipane al pinolo, crema pasticcera al limone e pinoli sabbiati, e la Giuliana, cake zucchine e mandorle con zenzero semicandito e crema agli agrumi". Proseguiamo con il "Caffè Santa Zita" (piazza San Frediano, 16) "locale di grande eleganza" di cui si ricordano "i famosi biscotti “Miracoli di Santa Zita” (in edizioni limitate, ogni volta ispirati a un territorio e realizzati in collaborazione con chef e pasticcieri di nome)". Non poteva mancare il "Taddeucci" (piazza San Michele, 34): "Il pezzo forte qui è il buccellato lucchese, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Ottimo indirizzo per gustare o acquistare anche altre specialità locali come i ricciarelli, i cantuccini, il Pan Puccini, il panforte, la “torta coi becchi”". E proseguiamo con il "Tambellini dal 1870" (via di Sant’Alessio, 1403): "Antica stazione di posta e rimessa per cavalli ristrutturata con gusto, Tambellini si caratterizza per l’atmosfera accogliente e una proposta di qualità e a tutto tondo". Dunque avanti con "Pane e Marmellata" (via C. Viviani, 1099) "interessante bar e pasticceria agricola guidata dal giovane team composto da Edoardo Pieretti, la sorella Francesca e la moglie Francesca Raimondi". Quindi spazio alla "Pasticceria Sandra" (via Borgo Giannotti, 391): "Si sceglie tra creazioni classiche e originali, vedi ad esempio il cornetto alla rapa rossa, la Sacher mignon vegana, la rivisitazione in formato mini della “torta d’erbi” lucchese. Elegante e piacevolissima la Torta Rose, tre strati di biscuit uniti da una crema con infuso di boccioli di rosa e latte".

Cristiano Consorti