I mezzi della Misericordia dedicati alle vittime Covid

Una nuova ambulanza e un nuovo automezzo per i servizi alla comunità della Misericordia Santa Gemma Galgani di Camigliano. L’ambulanza è stata acquistata grazie ad un contributo di 40mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ottenuto dalla Misericordia Santa Gemma in seguito alla partecipazione al Bando “Infrastrutture e dotazioni strumentali anno 2021”. Questa è la prima ambulanza che viene inaugurata (domenica) dalla Misericordia Santa Gemma dopo il difficile periodo del Covid19, per questo motivo è stato deciso di dedicare il nuovo veicolo a tutte le vittime della pandemia e ai volontari che si sono sempre impegnati con coraggio e dedizione.

Il taglio del nastro e la benedizione dei nuovi mezzi si terrà domenica sul piazzale della chiesa di Segromigno in Piano dopo la Santa Messa delle ore 11. Seguirà un aperitivo per gli intervenuti e una sfilata di ambulanze appartenenti anche ad altre Misericordie per le vie di Segromigno e dei paesi limitrofi. Alla cerimonia interverranno tra gli altri, il Governatore della Misericordia Santa Gemma Galgani Daniele Berti con il Magistrato, i gruppi dei donatori di Sangue Fratres delle Unità territoriali che hanno costituito la Misericordia e i rappresentanti del Comune di Capannori e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.