I menù di scuola in un click. Del Monte lancia GustApp

Scoprire con un solo click il menù del giorno dei propri figli, la composizione dei piatti e anche i loro valori nutrizionali. E’ on line da ieri GustApp, la nuova App sviluppata dalla Del Monte ristorazione per il Comune di Lucca per rendere più immediato e trasparente il rapporto con le famiglie dei ragazzi che usufruiscono della mensa scolastica.

Grazie a questa App, colorata e molto intuitiva, i genitori potranno infatti collegarsi da qualsiasi dispositivo e sfogliare tutti i dati che riguardano i pasti.

Oltre alla programmazione dei menù giornalieri e settimanali, ci sarà anche la possibilità di consultare le diete speciali, i valori nutrizionali e restare sempre aggiornati grazie alle comunicazioni che verranno inserite sul portale.

A presentare questo nuovo strumento, creato dall’agenzia Coyote di Lucca, l’amministratore di Del Monte ristorazione Nicola Giannecchini e l’assessore Simona Testaferrata.

“Questa nuova App è stata sviluppata per migliorare la comunicazione con le famiglie – ha detto Giannecchini – ma sarà uno strumento ideale anche nell’organizzazione delle attività di ristorazione nelle aziende private. Grazie a GustApp sarà infatti possibile prenotare anche i pasti con la lunch bag”.

“Una bella iniziativa per le famiglie – ha aggiunto l’assessore Testaferrata – I genitori potranno sapere cosa mangiano i propri figli e organizzarsi di conseguenza, acquistando e preparando ai ragazzi alimenti non presenti nel menù per una dieta più varia ed equilibrata”.

“I nuovi canali di comunicazione – va avanti Testaferrata – ci offrono spesso la possibilità di accorciare le distanze fra l’amministrazione comunale e i cittadini anche in linea con quanto richiesto dal Governo in merito alla digitalizzazione della pubblica amministrazione“.

I valori nutrizionali riportati sull’App saranno consultati anche in classe grazie agli insegnanti.

GustApp - con accesso libero e aperta a tutti - è disponibile sul sito lucca.delmonteristorazione.it.

Giulia Prete