I “Lucchesi nel Mondo“ ricordano. Giorgio Marchetti alias Ettore Borzacchini

Dieci anni fa, oggi, ci salutava Giorgio Marchetti (nella foto). A lui e insieme a Ettore Borzacchini, suo alter ego letterario, va il ricordo della presidente dell’associazione Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco. Marchetti era scrittore per varie riviste di satira e giornali tra le quali Il Vernacoliere, Il Tirreno, Il Giornale e Focus, nonché autore di molte pubblicazioni, tra cui quella dedicata al “suo” Liceo Classico Machiavelli e i libri a firma Ettore Borzacchini. Durante un viaggio negli Stati Uniti, compiuto nei primi anni Novanta, Giorgio Marchetti ebbe modo di incontrare le comunità lucchesi che vivono lì e ne scrisse negli interventi che era solito fare su Il Tirreno a firma dell’altro suo pseudonimo Pierin Lucchese.

"L’associazione Lucchesi nel Mondo – scrive la presidente Del Bianco – esprime il rimpianto di non averlo più protagonista della vita culturale della nostra città. A lui va l’affettuoso e riconoscente ricordo per una figura che offerto molto in termini di critica pungente e illuminata, di contributo culturale mai banale, di ironia sempre interpellante nella sua profondità ed acutezza".