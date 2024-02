I lavoratori delle Rsa chiedono certezze

La sala del centro di formazione degli infermieri a Maggiano ha ospitato l’assemblea sindacale convocata da Fp Cgil, Fisascat Cisl e Uil Fpl, delle cooperative La salute, Pro.ges, Mano amica. Alla riunione hanno partecipato un centinaio di lavoratrici /ori impiegate nelle Rsa, nei servizi domiciliari, nei centri diurni e nei servizi educativi. I sindacalisti Michele Massari della Fp Cgil, Giada Bellandi Fisascat Cisl e Stefania Fontanini Fpl Uil , hanno ampiamente illustrato le novità del Ccnl delle cooperative sociali che è stato approvato dall’assemblea. In particolare, gli interventi hanno messo in evidenza la necessità di un tavolo di confronto con le controparti e con le maggiori stazioni appaltanti perchè vi sia la certezza dell’applicazione del nuovo contratto per tutti i lavoratori del settore, attraverso il riconoscimento nelle procedure di gara e nei capitolati di appalto delle nuove tabelle retributive e dei costi imposti dal rispetto del contratto. “Non dimentichiamo infatti che l’ipotesi, al vaglio dei lavoratori – sottolineano i sindacati – prevede un aumento a regime di 120 euro medi e la maturazione entro la vigenza contrattuale del 50% di una mensilità aggiuntiva (la 14a) oltre ad altre importanti novità tra le quali, molto valorizzata dalle lavoratrici, l’indennità di maternità obbligatoria, che finalmente sarà retribuita al 100%“. L’assemblea si è poi soffermata sulle questioni della sicurezza nel lavoro, ricordando quanto accaduto nel cantiere di Firenze.