I Giusti tra le nazioni. Giorno della memoria con mostre, incontri e il film “One Life“

"Giusti tra le nazioni" è il tema che caratterizza le iniziative organizzate dalla Provincia di Lucca, la Scuola per la Pace e l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea, per il Giorno della Memoria 2025. "Quello che con la Scuola per la Pace e con l’Isrec affrontiamo quest’anno - afferma il consigliere Federico Gilardetti - è un tema molto importante a mio avviso. Si tratta di persone comuni che, in un momento di crisi, di fronte al dramma della guerra, ha messo da parte se stessa e, a costo della propria vita, ha compiuto la scelta giusta. Può sembrare banale, oggi, sottolineare l’importanza di questi gesti, ma non è così e il nostro dovere è quello di impegnarci affinché la memoria di quello che hanno fatto queste donne e questi uomini non vada perso tra le pieghe del tempo, ma sia parte del nostro vivere quotidiano e rappresenti un esempio da coltivare e seguire".

Tante le iniziative. Tra queste l’esposizione itinerante che inaugura venerdì e che è stata curata dall’Istituto Yad Vashem di Gerusalemme e presentata in Italia dall’associazione Figli della Shoah. Nel 1963, l’Istituto diede, infatti, avvio a un progetto internazionale per assegnare il titolo onorifico di ‘Giusto tra le nazioni’ alle persone di identità non ebraica che, disinteressatamente e a rischio della propria vita e di quella dei loro familiari, salvarono gli ebrei durante la Shoah. Da allora, il concetto di ‘Giusto’ - che risale al Talmud, testo fondamentale della religione ebraica - è diventato un simbolo universale. Il progetto espositivo, grazie ai documenti tratti dagli archivi dell’Istituto Yad Vashem, desidera rendere omaggio a coloro che si prodigarono attivamente per prestare assistenza agli ebrei e per salvare la loro vita. L’esposizione è allestita in Sala Accademia I a Palazzo Ducale fino al 26 febbraio e, oltre alle visite guidate gratuite per le scuole del territorio (prenotazione obbligatoria), è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, con aperture straordinarie il 25 e 26 gennaio dalle 15 alle 18. Dopo Lucca, sarà allestita a Altopascio e a Gorfigliano nel comune di Minucciano.