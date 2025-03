I giovanissimi del DRK Baseball in evidenza al Memorial Banchelli

Il Memorial Banchelli di Livorno è stato un’occasione preziosa di crescita per gli Under 12 e gli Under 15 del DRK Baseball Capannori, con un bel primo posto per entrambe le formazioni, che hanno brillato per spirito di squadra, impegno e passione. L’Under 12 di Mori, Cadringher e Simi ha mostrato notevoli progressi nella coesione di squadra con l’inserimento dei più piccoli. L’Under 15 di Modestino e Perra ha affrontato con determinazione le sfide, dimostrando grande capacità di adattamento. "Siamo fieri dei nostri ragazzi – afferma il presidente del DRK Capannori Giancarlo Mannini –. Il Memorial è stato un’opportunità per mettere alla prova e preparare i nostri atleti. Vedere genitori soddisfatti e i ragazzi impegnarsi con passione e sportività è la nostra più grande soddisfazione". Da segnalare: Matteo Sforzi premiato come miglior battitore e MVP e il bell’esordio di Roberto e Gabriele d’Amico, di Francesco "Gino" Brogi, Lorenzo Porto e Giorgio Sanson negli U 15.