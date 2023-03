I giovani e la castanicoltura La giornata è stata un successo

E’ stata un successo la giornata scientifico-pratica promossa dall’associazione Castanicoltori Garfagnana con il presidente Stefano Bresciani, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Castagno presieduta da Ivo Poli e l’Unione Comuni Garfagnana, con il presidente Andrea Tagliasacchi, sulla potatura e l’innesto, che si è svolto presso il "Vivaio La Piana" e Centro di valorizzazione della biodiversità vegetale della Garfagnana a Camporgiano, con la presenza di ben 75 iscritti, fra studenti universitari, castanicoltori e simpatizzanti. Un successo, ma anche una sorpresa per il numero dei partecipanti, molti dei quali giovani, il che significa che questo settore è ritornato nella considerazione dei giovani, anche come possibile attività lavorativa. "Tra i partecipanti – ha spiegato Stefano Bresciani- c’erano anche 14 studenti di selvicoltura della facoltà di Agraria dell’Università di Firenze. Tutti con la oglia di imparare l’arte dell’innesto non solo per il castagno, anche per frutti e giardinaggio".

Dino Magistrelli