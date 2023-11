I giovani avvocati lucchesi di “Aiga“ in trasferta per il congresso nazionale

Si è appena concluso il 27° congresso nazionale Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati), organizzato a Bari, città del presidente uscente avvocato Francesco Paolo Perchinunno, che gli avvocati ringraziano per aver rappresentato al meglio l’associazione in quest’ultimo biennio. Un appuntamento importante per la giovane avvocatura italiana al quale ha partecipato anche la sezione lucchese con il presidente Alessio Stefanini e i quattro delegati Valentina Brecevich, Claudia Calamai, Sara Bartoli, Zakaria Sichi. Per l’occasione, alla delegazione si sono uniti anche gli avvocati Giovanni Silvestrini e Mauro Domenici, già presidenti della sezione di Lucca negli anni passati. Nel corso dell’appuntamento barese, la nostra sezione ha presentato un’importante mozione in materia deontologica a tutela dell’affidamento dei consumatori, approvata all’unanimità dall’assemblea dei delegati. Un evento, quello di Bari, che ha visto l’elezione dell’avvocato Carlo Foglieni presidente nazionale, al quale la sezione Aiga di Lucca rinnova le congratulazioni per questo importante traguardo.