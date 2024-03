I funerali pagati da Barga e Fabbriche

Non è ancora stata fissata la data dei funerali di Maria Batista Ferreira (foto in alto), la donna di 51 anni uccisa dal marito a Fornaci lunedì pomeriggio con alcune micidiali coltellate, dopo che l’aveva agtirata a un appuntamento trappola. Ma di sicuro sarà il paese di Fornaci il luogo che ospiterà le sue esequie. Lo stesso luogo dove mercoledì sera oltre 3mila persone hanno espresso il loro cordoglio per l’assassinio di Maria ed hanno manifestato silenziosamente contro il femminicidio.

Ad aggiornarci sui funerali è stata ieri la sindaca di Barga Caterina Campani. Ieri è stata effettuata l’autopsia sul corpo della donna e sicuramente presto la salma sarà messa a disposizione per i funerali, per i quali il comune di Barga si è messo in contatto anche con il consolato brasiliano. Le autorità stanno lavorando per capire se è possibile organizzare l’arrivo della figlia (nata da una precedente relazione) che attualmente vive in Brasile e che vorrebbe prendere parte ai funerali. Può darsi quindi che passeranno un po’ di giorni prima dell’ultimo saluto a Maria. Le spese per i funerali e per la tumulazione di Maria, che avverrà poi nel cimitero di Loppia, saranno condivise tra i comuni di Barga e di Fabbriche di Vergemoli, i luoghi che hanno segnato e accompagnato, nel bene e nel male purtroppo, la vita di Maria Batista Ferreira in questi anni.

L. Gal.