I forum della pace alzano la voce : "Basta guerre, siamo indignati"

"Basta guerre, no al riarmo italiano e europeo". I Forum per la pace di Lucca e Versilia tornano in piazza per chiedere un ’cessate il fuoco’. L’appuntamento, aperto a tutti, è per domani alle 17,30 sotto il loggiato di palazzo Pretorio. La necessità di indire un nuovo presidio è emersa nel corso di un’assemblea pubblica che si è svolta venerdì sera nei locali della Cgil e che ha visto associazioni, sindacati e cittadini confrontarsi sulle diverse iniziative da mettere in atto nei prossimi giorni. "Dall’indignazione e dalla rabbia per ciò che accade, dalla sensibilità umana che si è espressa, in vario modo e in varie forme, è maturata la decisione comune e condivisa che non si può rimanere inermi di fronte a questi tre fatti vergognosi - spiegano dal Forum". "Il massacro del popolo palestinese, il perdurare del conflitto russo-ucraino – aggiungono – e il riarmo italiano ed europeo che inevitabilmente comporta un ulteriore taglio alla spesa sociale". Da qui la necessità delle realtà presenti di agire sul piano della mobilitazione e della ’controinformazione’, per ribadire un ‘no’ alla guerra.

"Abbiamo bisogno di una sanità pubblica che funzioni, di scuole decenti e moderne, di trasporti pubblici, qui bisogna investire, altro che armi e guerre – proseguono -. "Fermiamo il massacro di Gaza, isoliamo il governo israeliano – concludono – rompendo tutti gli accordi commerciali, imponendo sanzioni forti, bloccando l’invio di armi, riconoscendo lo stato palestinese. Basta guerra, l’unica strada da percorrere è quella della diplomazia e della trattativa".

Jessica Quilici