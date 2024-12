I fiori offerti alla Madonna dello Stellario. Emozionante Festa dell’Immacolata

Un momento emozionante e molto partecipato quello di domenica scorsa, festa della Madonna Immacolata, con la tradizionale deposizione (grazioe ai vigili del fuoco) , da parte dei Confratelli della Misericordia, della corona floreale alla Madonna dello Stellario con il sindaco Mario Pardini e la benedizione alla città impartita dall’arcivescovo Giulietti. I vigili del fuoco in particolare hanno compiuto la spettacolare operazione dell’offerta della corona di fiori nelle mani di Maria, utilizzando la grande autoscala. “Un momento molto solenne e sentito – così il sindaco Pardini – che rafforza il nostro spirito di comunità“. La Misericordia ricorda che è aperta la Casa di Babbo Natale in via del Moro 2. Tutti i bambini sono attesi per incontrare Babbo Natale nei prossimi due fine settimana, orario 16-19. Ritorna domenica anche la “Christmas Run” organizzata dall’Arciconfraternita di Misericordia di Lucca in collaborazione con l’ U.n.u.c.i. Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, la marcia non competitiva valida per Trofeo Podistico Lucchese e Trofeo delle 3 province. Luogo di ritrovo della manifestazione, partenza e arrivo, al “Foro Boario” di Monte S.Quirico, tra le 8 e le 9 di mattina.