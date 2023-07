I film del cinema all’aperto Lunedì “Gli spiriti dell’isola“

Grande successo delle proiezioni sotto le stelle ad Artemisia. Nelle prime cinque serate il pubblico ha affollato l’arena allestita in Corte Mattaccio a Tassignano. La seconda settimana di proiezioni vede in programma quattro film. Lunedì 17 viene presentato Gli spiriti dell’isola (in foto), uno dei film più premiati e apprezzati dell’anno, con protagonisti Colin Farrell e Brendan Gleeson, un’isola selvaggia al largo dell’Irlanda e un’amicizia inspiegabilmente in crisi.

Si prosegue martedì 18 con la commedia Tre di troppo di e con Fabio De Luigi, divertente film per tutta la famiglia con protagonista una coppia che al mattino si ritrova in casa di colpo tre figli a scombussolare la vita.

Mercoledì 19 è la volta di Nanni Moretti e del suo Il sol dell’avvenire, film generazionale che racchiude tutta la poetica morettiana e chiude il cerchio con i suoi film più celebri. Infine giovedì 20 il colorato, ritmato e frenetico Spider-Man: Across the Spider-Verse, film di animazione ambientato in un universo parallelo in cui Spiderman è l’adolescente Miles Morales. Per i film italiani è previsto il biglietto unico ridotto a 3.50 euro grazie alla campagna Cinema Revolution. Per gli altri titoli biglietto intero 6 euro e ridotto 5 euro (soci del Cineforum Ezechiele 25,17, bambini fino a 12 anni, over 65 anni). Le proiezioni hanno inizio alle 21.30 La rassegna La bella estate è promossa dal Comune di Capannori e gestita dal Cineforum Ezechiele 25,17. Prosegue dunque la “Bella estate“, rassegna di cinema all’aperto a Capannori, con una bella carrellata di film della seconda settimana. La rassegna si svolge a Tassignano, in corte Mattaccio presso Artemisia.