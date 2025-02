I "Draghetti" DRK Baseball. Campioni toscani Under 12

I "Draghetti" DRK Baseball Capannori sono campioni toscani categoria Under 12. Per il secondo anno di fila hanno vinto la Tuscany Indoor League sfidando le migliori squadre della regione. Nella finale i "Draghetti" di Capannori si trovano davanti il Padule Sesto Fiorentino. La squadra capannorese parte subito forte, ma paga un po’ l’emozione del "clima da finale". Giorgio Sanson (premiato poi come MVP del Torneo) lancia con autorità, ma i capannoresi non sono "produttivi" come al solito in battuta. All’ultimo inning Francesco "Gino" Brogi conquistano il punto della vittoria davanti a un pubblico festante. L’assessora allo sport Serena Frediani si è complimentata con la società e ha consegnare la coppa ai DRK con i giocatori Flavio Baraglia, Francesco Brogi, Cadringher Ginevra, Gabriele D’amico, Roberto D’Amico, Carlo Favilla, Federico Ferrari, Leonardo Ferrari, Giorgio Nieri, Leonardo Pacifici, Lorenzo Porto, Kevin Proper, Martin Prosper, Giorgio Sanson e Spinolo Martino, con il presidente Giancarlo Mannini, il manager Carlo Mori e i coach Marco Simi, Marina Cadringher e Marzia Mencarini.