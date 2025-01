I dolciumi dal... cielo. La Befana vien volando. Tutti col naso all’insu in piazza S.Francesco

Piazza San Francesco strapiena di persone ieri pomeriggio, soprattutto bambini, per la tradizionale Festa della Befana che da 27 anni anima la città grazie al Comitato popolare di piazza San Francesco con la collaborazione dei Vigili del Fuoco di Lucca. La storica festa, che vede la Befana calarsi dal cielo e portare le calze ai bambini presenti, ha richiamato anche quest’anno tantissime famiglie. E poi ancora musica, befanotti, biglietti della lotteria e tante calze piene di dolci, per un pomeriggio di festa di piazza, con la gente, in mezzo alla gente. Oltre 1.400 le calze preparate per l’appuntamento di ieri. Altre calze, invece, sono state consegnate dal Comitato popolare ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale San Luca e alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica.

La Festa della Befana è stata organizzata grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco di Lucca e della Croce Verde Lucca, con il contributo di Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio e con il supporto degli Osti di San Francesco (Ristorante Mecenate, Osteria La Dritta, Osteria lo Stellario, Marameo, Bonny Pizza). Il cielo reso scuro dalle nuvole che si sono addensate nel pomeriggio sopra la città non hanno assolutamente impensierito: anzi, grandissima è stata la partecipazione a quella che a tutti gli effetti è una tradizione immancabile e a cui è davvero difficile rinunciare.

Una festa che è dedicata naturalmente alle tantissime bambine e bambini che arrivano da ogni parte della città e che attendono con il naso all’insu di vedere la Befana volante, ma che alla fine “cattura“ ed emoziona anche i tantissimi adulti che accompagnano figli e nipoti.