I dischi rotti e quella zona in degrado

Cristiano Consorti

Saremo molto probabilmente dei dischi rotti. Alla fine dei conti c’è chi potrà dire che insomma, le priorità sono altre. Beh, è vero, è innegabile che le priorità sono la salute, la scuola, la sicurezza, il sociale... Ma visto che negli ultimi tempi si parla tanto di turismo, vogliamo ancora una volta accendere i riflettori sul parcheggio della stazione di Lucca, uno dei biglietti da visita per questa città. E’ comodo, perché vicino al centro storico: allora perché lasciarlo così? Se qualcuno se lo fosse perso, lo ripetiamo: il tetto del vecchio deposito più vicino alla stazione ferroviaria non sembra sia del tutto “pari“, anzi, pare stia lì per collassare, si vede a occhio nudo.