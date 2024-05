I Comuni alle urne. La mappa completa di tutti i candidati della Lucchesia

Mancano ormai meno di 30 giorni all’inizio della tornata elettorale, che richiamerà gli elettori in 18 Comuni della Lucchesia. L’8 e 9 saranno chiamati alle urne i cittadini di Capannori, Montecarlo, Villa Basilica, Barga, Borgo a Mozzano, Pescaglia, Fosciandora, Gallicano, Fabbriche di Vergemoli, Molazzana, Careggine, Vagli Sotto, Castiglione Garfagnana, Castelnuovo Garfagnana, Camporgiano, Minucciano, San Romano e Villa Collemandina. Il totale dei cittadini nei suddetti Comuni risulta, all’incirca 101mila persone. Alle 12 di ieri è scattata la deadline per la presentazione della lista, e nelle prossime ore arriverà la pubblicazione ufficiale. A ieri i candidati che si batteranno a suon di voti il posto da primo cittadino nei vari Comuni sono ben 39, con qualche sorpresa che potrebbe ancora arrivare.

Sono 8 le “quote rosa“, mentre 29 gli uomini in corsa. Non mancano le liste civiche, i gruppi autonomi e le grandi coalizioni. Partendo dalla Piana, a Capannori troviamo il lizza Giordano Del Chiaro (centrosinistra), Nicoletta Gini (sinistra) e Paolo Rontani (centrodestra). A Montecarlo testa a testa tra Marzia Bassini (cdx) e Francesco Capocchi (csx). A chiudere la Piana c’è Villa Basilica con Giordano Ballini per il (csx), Camilla Corti (lista civica) e Andrea Pelosi (cdx). Spostandoci nella zona della Media Valle, sono vari i Comuni chiamati al voto. A Pescaglia troviamo Andrea Bonfanti (csx) e Pietro Tosi (cdx). Borgo a Mozzano vede Patrizio Andreuccetti (csx), Indro Marchi (lista civica), e Cipriano Paolinelli (cdx). A Barga Caterina Campani (csx), Francesco Feniello (civica) e Lucia Morelli (cdx). Luca Pedreschi (csx), Gaia Pinocci (cdx) e David Saisi (civica) si sfideranno a Gallicano. A Fabbriche di Vergemoli, infine, si presentano Michele Giannini (cdx) e Pietro Onesti (cdx).

Molti i Comuni della Garfagnana che saranno interessati durante le prossime amministrative. A Fosciandora Simone Castelli (civica) e Moreno Lunardi (civica). Simone Simonini (civica) e Andrea Talani (civica) a Molazzana. Per Castiglione di Garfagnana in campo Daniele Gaspari (civica) e Francesco Giuntini (civica). Sfida a tre a Castelnuovo Garfagnana, con Alberto Pellegrinetti (civica), Elena Picchetti (cdx) e Andrea Tagliasacchi (csx). A Camporgiano Francesco Pifferi Guasparini (civica)

e Elio Satti Bravi (civica). Per Minucciano Gerardo Buongiorno (civica) e Nicola Poli (civica). A San Romano di Garfagnana Raffaella Mariani (civica) e Valerio Mattei (civica). Chiude Careggine con Fabio Alberto Barsotti (civica), Simone Cateni (civica) e Lucia Rossi (civica).

Più complicata la situazione in tre Comuni, che allo scadere del tempo per la presentazione delle liste non avevano ancora completato il tabellone. A Villa Collemandina e Vagli Sotto, alla serata di ieri, infatti si trova un solo candidato ufficialmente presentato, anche se gli inserimenti dell’ultima ora potrebbero cambiare gli scenari. Troviamo, infatti, Francesco Pioli (civica) a Villa Collemandina e Mario Puglia (civica) a Vagli Sotto.

Nel corso delle prossime ore capiremo se, con un colpo di coda e un inserimento “flash“ sarà cambiata la mappa elettorale delle prossime amministrative. Da sottolineare come la situazione sia particolarmente variegata anche per quanto riguarda le dimensioni dei territori, visto che sono interessati contemporaneamente il Comune più grande e più piccolo di tutta la Lucchesia. Escludendo il capoluogo, infatti, il primato spetta a Capannori con i suoi 46.542 abitanti, mentre il meno popoloso risulta essere Careggine, con 549 abitanti.

Iacopo Nathan