I cento anni di suor Roselda Dalla Zanna. Visita e auguri del sindaco Mario Pardini

Il sindaco Mario Pardini si è recato lunedì mattina presso l’Istituto delle Suore maestre di santa Dorotea dell’Immacolata in occasione del centesimo compleanno di suor Roselda Dalla Zanna. Un’occasione speciale a cui il primo cittadino non è voluto mancare. “È stato un piacere stamattina prima di recarmi in ufficio iniziare la settimana festeggiando sorella Roselda Dalla Zanna – ha dichiarato il primo cittadino -. Suora Dorotea molto amata, Roselda negli ultimi quarant’anni della sua carriera ha insegnato tra le scuole Dorotee di Lammari, Porcari e Lucca accogliendo e crescendo generazioni di lucchesi che tutt’ora la ricordano con affetto”. Nata nel nord Italia, appena presi i voti suor Roselda Dalla Zanna si è dedicata all’istruzione, alla crescita e formazione in special modo delle ragazze, affinché potessero affrancarsi con un lavoro. Ha anche fondato una scuola di ricamo, taglio, cucito, poi lasciata in gestione alle sue ex allieve. Dopo il suo trasferimento a Lucca ha sempre mantenuto il suo spirito innovativo ed aggregante con gli studenti e nella grande famiglia delle sue sorelle.