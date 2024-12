I cani molecolari tra le macerie. Nessuna traccia della moglie. Ricerche estese anche al bosco

Prosegue senza sosta da sabato intorno alla mezzanotte l’imponente opera di ricerca di Kai En Chang, la 52enne di Taiwan dispersa dopo l’esplosione di gpl che ha distrutto la sua villetta nei boschi della piccola frazione di Eglio, nel comune di Molazzana, dove abitava con il marito, Seetoh Kwok Meng. Il corpo dell’uomo, 68 anni di Singapore, era stato ritrovato domenica mattina senza vita sotto le macerie.

La coppia era arrivata da Taiwan all’inizio di dicembre e si apprestava a trascorrere le festività natalizie nel luogo scelto anni fa per vivere lunghi periodi di vacanza in tutta tranquillità, in mezzo al verde tanto amato, come testimoniato dal sindaco di Molazzana, Andrea Talani, al quale avevano comunicato l’intenzione di volersi fermare per tutto gennaio. Purtroppo, al rientro da una serata in una pizzeria di Castelnuovo di Garfagnana hanno trovato ad attenderli un destino crudele.

Nonostante al momento sia stato ritrovato solo il corpo di Seetoh Kwok Meng, infatti, si affievoliscono sempre più le speranze di trovare in vita la moglie Kai, anche se le ricerche proseguono con sempre maggiore determinazione e con grande quantità di uomini e mezzi in azione.

"I vigili del fuoco non si sono fermati neanche un minuto, come tutti i presenti, dalla forze dell’ordine, ai volontari della nostra protezione civile - ha commentato il sindaco Andrea Talani che da sabato si trova sul posto per fare fronte a qualsiasi necessità dei soccorritori -, fino a tutti i nostri compaesani. Basti pensare che i componenti dell’Associazione paesana di Sassi si sta occupando di fornire pasti caldi per tutti i presenti e chi può collabora alle ricerche nelle aree boschive intorno alla proprietà. Intanto, i vigili del fuoco, stanno cercando di rimuovere piccole porzioni del tetto dove l’ispezione accurata non è stata possibile, ma si tratta di una piccolissima area. Il resto è stato tutto esaminato con grande accuratezza e più volte, anche con mezzi meccanici, ma l’esito fino a ora non è stato positivo. Di Kai En non hanno trovata traccia".

Intorno alla 13 la task force presente a Eglio, in località Fontana, si è rafforzata coll’arrivo di due cani molecolari di Anpana Lucca: un pastore tedesco di nome Billy e Raja, un vivacissimo labrador nero, con Maria Chiara Stanghellini e Billy con Paolo Fenili, che hanno ispezionato per ore tutta l’area devastata dall’esplosione. Sono stati fatti calare anche in zone particolarmente complesse e pericolose da raggiungere, allargando poi le ricerche nell’area boschiva all’esterno del perimetro recintato della proprietà. Nonostante la loro preparazione e il loro eccezionale olfatto, non hanno dato segno di avere individuato tracce utili. Nel tardo pomeriggio sono arrivati in supporto anche i volontari dell’Unità Cinofila della Croce Rossa Italiana, sezione di Bagni di Lucca, con altri due cani molecolari. Le ricerche continuano.

Fiorella Corti