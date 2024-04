“I caminetti?. Poco efficaci divieti e multe“

Soddisfazione per l’indagine demoscopica condotta sulla qualità dell’aria nella piana di Lucca, è stata espressa dal presidente della Provincia e sindaco di Capannori, Luca Menesini. "L’indagine condotta da Demopolis e presentata ieri nel corso del convegno – afferma Menesini – registra un ottimo livello di sensibilità e percezione dei problemi ambientali e climatici da parte dei cittadini della nostra provincia; questo è un dato molto importante perché significa che una cultura ambientale volta al benessere delle persone e dei territori è diventata patrimonio condiviso dai cittadini".

Prosegue l’amministratore: "Per quanto riguarda la parte più specifica legata alla qualità dell’aria, è evidente che è necessaria, da parte della Regione e di tutte le istituzioni, una maggiore informazione su cause e possibili soluzioni; le soluzioni, inoltre, non possono e non devono essere un carico economico per le famiglie e le persone: Europa, Governo e Regione devono farsi carico della questione e stanziare somme significative che permettano ai cittadini di aderire al progetto ‘Aria buona’, facendo così la loro parte, che è indispensabile, come ad esempio con la sostituzione dei caminetti". Secondo Menesini, infine, "divieti e multe non sono soluzioni, le soluzioni sono investimenti e contributi seri: i cittadini hanno ben compreso che la questione dei caminetti è una questione di salute pubblica, pertanto seria però hanno bisogno di un supporto adeguato per realizzare quel cambiamento utile a migliorare la qualità dell’aria e, quindi, la qualità della vita delle persone".