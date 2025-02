I bambini della primaria “Martini“ hanno imparato “come si fa“ il pane

Il 22 gennaio gli alunni della scuola primaria “F. Martini” di San Marco hanno incontrato i maestri panificatori dell’antico Forno Giusti meglio conosciuto come “Forno a vapore Amedeo Giusti”. Il panificio, nato nel 1823 per opera di Michelangelo Larini, inizialmente riforniva di pane i seminari, poi agli inizi del 1900 Amedeo Giusti lo acquistò facendone uno dei più apprezzati panifici della città.

Gli alunni con le docenti e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Puccini”, professoressa Emilia Ciampanella, hanno seguito la lezione dei panificatori che poi hanno insegnato ai bambini ad impastare la farina. Divertiti e attenti quaranta alunni hanno imparato a dosare l’acqua, capire come si “fa il pane”, come si attende la lievitazione, come si cuoce. Hanno ascoltato dalla voce dei maestri panificatori del Forno Giusti quale cura e attenzione si deve mostrare intorno all’alimento più antico del mondo.

Il pane è nato con l’uomo, insieme al fuoco, alle comunità, al prendersi cura dei bambini e degli altri. Un’esperienza che sarà ripetuta visto il successo e l’interesse. La scuola ringrazia il Forno Giusti per aver accolto l’invito e aver fatto mettere “le mani in pasta” ai bambini.