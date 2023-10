I “3S Awards” di Sofidel a Lucca per i fornitori sostenibili

Sofidel, gruppo cartario tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il brand Regina, torna a organizzare a Lucca, martedì 10 ottobre, i Sofidel Suppliers Sustainability Award (3SAward), il riconoscimento che l’azienda attribuisce ai fornitori che si distinguono per azioni di sostenibilità ambientale e sociale.

Secondo il Carbon Disclosure Project (CDP) - organizzazione non-profit internazionale che fornisce un sistema globale per la misurazione e rendicontazione di informazioni riguardanti l’impatto ambientale - le emissioni della catena di fornitura sono in media 11,4 volte superiori alle emissioni operative di un’azienda.

“Per Sofidel, la transizione verso un modello più sostenibile è perseguibile soprattutto tramite azioni multilaterali e, per questo motivo, supportiamo da anni la nostra filiera nel miglioramento dell’impatto sociale e ambientale. I 3SAward sono un evento importante per favorire questo processo e siamo orgogliosi di aver riportato la quinta edizione a Lucca - città in cui erano stati inaugurati nel 2016 - dopo le tappe a Londra nel 2017, a Columbus in Ohio nel 2018 e la penultima edizione, nel 2021, organizzata in streaming”. Ha affermato Andrea Piazzolla, Chief Purchasing Officer di Sofidel.

Il ruolo di Sofidel (in foto l’amministratore delegato Luigi Lazzareschi) nel coinvolgimento dei fornitori rispetto alle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici è riconosciuto anche da CDP con la massima valutazione (rating A).