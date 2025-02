I 20 anni della Dop all’olio extravergine

LUCCAIeri mattina alla Tirreno CT, l’appuntamento annuale dedicato al comparto ospitalità, che si svolge a Carrara, la Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest ha festeggiato i 20 anni della DOP del Miele della Lunigiana e della DOP dell’Olio Extravergine di Oliva di Lucca. A consegnare il riconoscimento per l’importante traguardo raggiunto sono stati il vice presidente della Camera di Commercio, Rodolfo Pasquini, e Daniele Caldana, direttore della Tirreno Trade.

Durante l’evento è stata presentata la storia delle due denominazioni a cura di Fabio Venè, presidente del Consorzio di Tutela del Miele della Lunigiana, e Matteo Binazzi, Direttore Confagricoltura Lucca, sul tema dell’Olio Extravergine di Oliva di Lucca è seguita la cerimonia di premiazione.

La Lunigiana, la Lucchesia e la Versilia vantano una tradizione agricola che affonda le radici nei secoli e che, grazie al lavoro instancabile dei produttori e al riconoscimento DOP, ha saputo mantenere alta la qualità e l’unicità dei suoi prodotti. Il miele e l’olio non sono solo eccellenze agroalimentari: sono testimoni di un legame profondo con la terra e ambasciatori del nostro saper fare nel mondo. La Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest crede nel valore delle denominazioni di origine come strumenti di tutela, promozione e sviluppo, e supporta i produttori locali a incentivare la qualità e l’innovazione e sostiene iniziative che mettono al centro le eccellenze del territorio, come Il Desco e il Terre di Pisa Food and Wine Festival.