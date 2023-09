Huppert, premio alla carriera. Attesa per Susan Sarandon

Clima frizzante da red carpet in città con il Lucca Film Festival. Lunedì sera è toccato all’attrice Isabelle Huppert, 70 anni compiuti lo scorso marzo, regina del cinema francese, una delle star internazionali protagoniste di questa edizione. Sul palco dell’Astra, applauditissima, ha ricevuto il premio alla carriera. “Grazie per questo premio, sono molto felice di averlo ricevuto qui, a Lucca. Questa città è la bellezza e voi siete molto fortunati ad abitare qui”, ha detto l’attrice tra gli applausi.

Dopo la consegna del riconoscimento è stato proiettato uno dei suoi ultimi film “La verità secondo Maureen K” diretto da Jean-Paul Salomé, tratto dal libro di Caroline Michel-Aguirre “La Syndicaliste“, sulla storia della sindacalista Maureen Kearney. “Ho recitato sempre questo tipo di personaggi complessi, il cinema mi ha offerto personaggi che riflettevano questo tipi di combattimenti - ha detto Huppert -. I personaggi che hanno più personalità sono sempre molto facili da interpretare, il cinema è il media ideale per portare sullo schermo questa ambiguità, questa complessità. Più facce ha un personaggio e più è interessante”.

Lucca Film festival ha dedicato a Isabelle Huppert anche la proiezione di altri tre film che hanno segnato la sua carriera: “Elle”, “Il buio nella mente” e infine (stasera alle 21 in San Micheletto) “La pianista”.

Intanto Lucca Film Festival prosegue oggi con interessanti proiezioni, fra retrospettive e nuove proposte, tra le quali spicca anche l’anteprima mondiale del film “Doppio passo“ del regista toscano Lorenzo Borghini. Alle 21 al cinema Centrale insieme al regista saranno presenti anche gli attori Giulio Beranek, Giordano De Plano e Lorenzo Mastroianni.

E c’è grande attesa anche per gli appuntamenti con Susan Sarandon: domani alle 21 all’Astra il Premio alla carriera e venerdì la masterclass in San Francesco, con IMT. Ma anche per l’evento di sabato 30 settembre dalle 19 fino all’1 di notte nel centro storico con “Lucca Effetto Cinema“ per rivivere la magia delle pellicole preferite grazie alle spettacolari performance di teatro e di danza. La città si trasformerà in un unico grande set cinematografico che animerà come di consueto strade, piazze e numerosi locali cittadini.