“How I met Puccini“, un bel successo

Si è concluso con grande successo il concerto “How I met Puccini“ presentato sabato scorso all’auditorium della Biblioteca Agorà. L’evento, organizzato da “Animando“, centro di produzione musicale, è stato il secondo concerto della stagione 2023. Il concerto appartiene al “periodo Blu” della stagione musicale che ha come ispirazione la ricorrenza dei 50 anni dalla scomparsa di Pablo Picasso. Così il Maestro Teani spiega il filo conduttore della stagione.

"Ho scelto per la stagione 2023 un motto emblematico: “scuotere la polvere”, tratto da una celebre frase di Picasso: “L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni“. Per far questo, non solo Animando propone dei concerti meno ordinari del solito (sia per scelta di programmi che per strumenti e artisti coinvolti) ma soprattutto punta a creare una rete di collaborazioni di qualità". Nel programma, Anna Astesano (arpa) e Valentina Ciardelli (contrabbasso) hanno eseguito due fantasie ispirate alle opere Le Villi e La bohème di Giacomo Puccini. Un pubblico numeroso ha applaudito calorosamente le due bravissime musiciste. Il prossimo appuntamento della stagione 2023 di Animando, intitolato “Anonymous in Love“, si terrà sabato 1° aprile alle ore 18 al Real Collegio di Lucca.