Hoffman ed Hunt quasi lucchesi d’adozione...

Ormai sono come diventati lucchesi d’adozione. Dustin Hoffman ed Helen Hunt, i premi Oscar protagonisti della nuova pellicola targata Peter Greenaway, continuano a calcare strade e piazze della città per le riprese del film e con grande naturalezza anche fuori dalle scene attraversano una Lucca che li accoglie senza troppa invadenza. Un sentimento che pare i due grandi attori ripaghino in pieno dimostrando un grande affetto per la nostra città. I due premi Oscar sono affiancati tra l’altro da altri grandi professionisti quali Sofia Boutella, Giacomo Ganniotti, Jonno Davies e Laura Morante. Grazie alla fattiva collaborazione ed ai continui aggiornamenti con la produzione internazionale, Facing East, e con quella italiana, The Family, l’amministrazione comunale continua a comunicare tempestivamente il piano delle riprese con le relative modifiche al traffico ed alla viabilità, al fine di ridurre al minimo i disagi e consentire il regolare svolgimento del più grande progetto cinematografico che abbia mai interessato la città.