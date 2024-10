Hit-man di Richard Linklater al Circolo del Cinema di Lucca

Anche per questa settimana il Circolo del Cinema di Lucca continua la programmazione di film in prima visione al Cinema Astra anziché al Cinema Centrale. Seppur il Centrale abbia riaperto le sue porte la scorsa settimana, per motivi logistici, anche questa settimana la proiezione si terrà all’Astra. Stasera infatti, alle ore 21.15 sarà proiettato al Cinema Astra “Hit-man – Killer per caso“ di Richard Linklater l’amatissimo regista della trilogia Before, Boyhood e School of Rock. Marianna Cappi di MyMovies presenta il film: "Gary Johnson è il killer professionista più ricercato di New Orleans. Chi lo assolda per uccidere la moglie o un socio ingombrante, però, farebbe meglio a guardarsi le spalle. Johnson, infatti, dietro i tanti travestimenti che indossa, è un professore universitario e un collaboratore della polizia. Commedia degli omicidi, con una sceneggiatura da applausi, il film mette in scena il denominatore comune che esiste tra l’arte dell’esistenza e quella dello spettacolo, per il tramite di un Laurence Olivier del lavoro sotto copertura. Il risultato è un susseguirsi teso e divertente di colpi di scena e di duetti e triangoli eccellenti; una farsa degli equivoci solcata da una vena più scomoda e dark, che scorre ai confini estremi della morale e dell’educazione delle giovani menti. Un film che appare leggero, ma, di nuovo, è solo un travestimento. Ci vuole un’esecuzione perfetta, infatti, per mascherare con naturalezza un’architettura". Il film sarà proiettato in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro. Per accedere al Cinema Astra o al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro). È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo di 25euro per i giovedì. Quest’anno è possibile anche sottoscrivere una tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro.