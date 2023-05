Hilary Binder: “Avevamo una skate gang chiamata Women Warriors”

Appuntamento speciale con la musica dei “Riot“ a Monteggiori sabato 3 giugno alle ore 22. Un trio fornato da Hilary Binder, Giulio Marino al basso e Teo Pace agli strumenti a fiato. Il concerto sarà preceduto da Bruno Romani (sax) e Giorgio Gatto (sax) più altri ospiti in via di definizione.

Hilary Binder, nata a Washington D.C. negli Stati Uniti il 14 agosto 1965, è un personaggio di spicco nel panorama musicale internazionale. Negli anni ‘80 si è fatta le ossa con musica classica (ha studiato per quattro anni violino e pianoforte), classic rock, early go-go (un genere tipico di Washington DC), punk e hardcore (in questo ordine). E’ vissuta con la cultura straight-edge (da cui discenderà la sua scelta vegetariana) e altre scene DC punk che comprendevano Minor Threat, Bad Brains, Holy Rollers e molti altri.

A 19 anni si è trasferita a San Francisco nell’apice dell’esplosione punk della West Coast. Qui ha trascorso 10 anni, muovendosi e protestando, e in qualità di batterista, forma i Forethought, jazzcore trio insieme ai due musicisti punk Tommy Strange e Chris Rankin. Dopo lo scioglimento della band, ha formato il duo strumentale bassobatteria Sabot con Chris.

Nel 1993 la band si è trasferita a Tábor, nella Repubblica Ceca per avviare il Cesta, Centro d’arte internazionale. Intanto sono stati in tour in tutto il mondo come Sabot autoproducendo album, libri e film. Nel 2013 si trasferisce a Abruzzo, Italia, per iniziare il nuovo laboratorio di arte internazionale e scienza: Invizin. Nel 2016 ha iniziato a cantare con i “polemica”. Nel 2017 forma i Riot, trio impro con Giulio Marino (“polemica”) al basso e Teo Pace agli strumenti a fiato con cui si esibirà a Monteggiori.

L’appuntamento è alle 21.30 al Palco al Bosco in via Corte agli Orti a Monteggiori, frazione di Camaiore. Ingresso riservato ai tesserati AMM 2023 (quota annua di 5 euro).